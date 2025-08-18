Зеленский: территориальные вопросы должны обсуждаться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальные вопросы на трехсторонней встрече с американским и российским коллегами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дональд Трамп, в свою очередь, призвал обсудить «обмен территориями» с учетом нынешней линии соприкосновения. Он также выразил надежду, что в ближайшее время будет организован трехсторонний саммит.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который участвовал в переговорах с Россией, накануне заявил, что российская сторона согласна на обмен территориями на нынешних линиях фронта, а не в административных границах пяти регионов (вероятно, речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Крыме). По данным WSJ, Украина при этом допускает фактическое признание перешедших под контроль РФ территорий.

Лусине Баласян