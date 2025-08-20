Минфин оценил потребность господдержки двух угольных компаний

Подкомиссия Минфина одобрила реструктуризацию налоговой задолженности донецкой угольной компании «Импекс-Дон». Ведомство вместе с правительством Донецкой народной республики разработает планы по улучшению финансового состояния компании. Такой же план разработают для ООО «Торговый Дом "Донские Угли"».

Об этом сообщила пресс-служба Минфина. Также подкомиссия одобрила реструктуризацию долга АО «Промышленная группа "Родина"», которая управляет активами на территории Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, она определила условия предоставления транспортной субсидии ООО «Группа компаний "УЛК"», предприятия которой занимаются заготовкой и переработкой древесины.

В июне Минфин подготовил проект постановления о мерах поддержки предприятий угольной отрасли. Ведомство предложило предоставить им отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых.

