Анапские фермеры могут получить компенсацию части затрат

В Анапе более 30 фермеров уже возместили часть затрат на развитие хозяйств благодаря поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2025 году на развитие сельского хозяйства в городе-курорте направили более 6 млн руб. Всего сельхозпроизводителям выделили около 15 млн руб.

С августа открыт прием заявок на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственных животных и производство фермерской продукции. Поддержку могут получить малые формы хозяйствования. Заявки оформляются через ГИИС «Электронный бюджет» до 29 августа.

Кроме того, начался прием заявок на компенсацию расходов на системы капельного орошения и овощеводство. Эта мера доступна как индивидуальным предпринимателям, так и личным подсобным хозяйствам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае планируют сократить пакет документов и упростить систему отчетности для получения субсидий в агропромышленном комплексе.

Анна Гречко