На Кубани упростят получение субсидий для фермеров

В Краснодарском крае планируют сократить пакет документов и упростить систему отчетности для получения субсидий в агропромышленном комплексе, сообщается в Telegram-канале губернатора Вениамина Кондратьева.

Кроме того, в регионе планируют увеличить субсидии на реализацию молока до 6 руб. за кг в районах, пострадавших от засухи, где у фермеров возникают проблемы с кормами. Для остальных хозяйств ставка сохранится на уровне 4 руб. Также фермеры получат поддержку в приобретении семян.

По данным краевого Минсельхоза, в 2025 году фермеры Кубани собрали почти 3 млн т зерна, что составляет около трети всего урожая региона.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в текущем году финансирование агропромышленного комплекса Краснодарского края составит 15,8 млрд руб. Из этих средств на растениеводство, включая виноградарство и виноделие, направлено 5,2 млрд руб.

Анна Гречко