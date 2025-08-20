В Краснодаре подготовили спецтехнику из-за дождя

Из-за ухудшения погодных условий в Краснодаре подготовили специальную технику для устранения подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба дептранса города.

Для ликвидации подтоплений подготовлено 23 единицы водооткачивающей техники от департамента транспорта и дорожного хозяйства. От службы спасения — 10 единиц специальной техники и 14 мотопомп.

Дежурят специалисты аварийной бригады по содержанию насосных станций.

Как сообщает МЦУ, подать заявку на откачку воды и сообщить о подтоплениях жители Краснодара могут по номерам 8 (861) 214-33-36 или 050. О чрезвычайных ситуациях краснодарцы могут рассказать по номеру 112.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае на 20–21 августа объявили штормовое предупреждение о сильных осадках. По данным ведомства, сильный дождь с грозой, градом и ветром порывами до 20 м/с ожидается до конца суток 20 августа, а также ночью, утром и днем 21 августа местами в южной и восточной половинах региона.

Алина Зорина