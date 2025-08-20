На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

В Краснодарском крае на 20–21 августа объявили штормовое предупреждение о сильных осадках. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, сильный дождь с грозой, градом и ветром порывами до 20 м/с ожидается до конца суток 20 августа, а также ночью, утром и днем 21 августа местами в южной и восточной половинах региона. На участке от Джубги до Магри существует риск формирования смерчей над морем.

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует кратковременные дожди с грозой по всему краю и сильные осадки в отдельных районах южной половины. Температура воздуха составит ночью +13…+18 °С, днем – +29…+34 °С. Ветер северо-восточный, восточный 5–10 м/с, местами порывы 12–14 м/с, при грозе 15–20 м/с.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае прогнозируют рост числа экстремальных природных явлений. Член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко пояснил, что речь идет о паводках, засухах и штормах, вызванных так называемым «рваным» климатом.

Анна Гречко