Рамзан Кадыров подарил Maybach чемпиону UFC Хамзату Чимаеву

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретил в аэропорту Грозного победителя турнира UFC 319 Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, и подарил ему автомобиль Maybach. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / File Photo / Reuters

В бою за титул чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев единогласным решением судей одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плюсси. Турнир проходил в Чикаго.

«Я на все сто процентов был уверен в победе Хамзата Чимаева. Даже не сомневался», — приводит слова Рамзана Кадырова «РИА Новости».

Хамзат Чимаев является уроженцем Чечни. На его счету 15 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА).

Таисия Орлова