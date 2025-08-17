И битьем, и катаньем

Хамзат Чимаев, давно превратившийся в одну из самых ярких звезд смешанных единоборств (MMA), добился наконец и официального чемпионского титула. Пояс UFC, основного в виде промоушена, в среднем весе (до 84 кг) Чимаев, который родился в Чечне, жил в Швеции, а в последние месяцы представляет ОАЭ, завоевал так эффектно, что, кажется, шокировал весь мир смешанных единоборств. Владевшему званием южноафриканцу Дрикусу дю Плесси в течение почти всех пяти раундов матча в Чикаго пришлось лежать или перекатываться на настиле и терпеть удары соперника. Их количество в итоге перевалило за пять сотен.

На протяжении почти всех пяти раундов чемпионского боя Хамзат Чимаев (сверху) заставлял своего соперника Дрикуса дю Плесси страдать в партере

Фото: Kamil Krzaczynski-Imagn Images / Reuters

Это, видимо, тот самый редкий случай, когда путь к чемпионскому титулу, проделанный бойцом, можно смело называть и очень длинным, и очень коротким. Никакого противоречия. С одной стороны, чтобы добыть его, Хамзату Чимаеву понадобилось провести в UFC всего-то девять боев. А это спринтерская дистанция, так быстро редко кому удавалось добираться до пояса. С другой стороны, растянулось покорение вершины аж на пять лет. И это при том, что будущего чемпиона, спортсмена уникального таланта в уроженце Чечни, который в 18, уже будучи неплохим борцом-вольником, перебрался с семьей в позже разочаровавшую его Швецию, разглядели чуть ли не в момент его дебюта в UFC в 2020 году, поразившись богатству набора разных качеств Чимаева: силен, но гибок и тонок, быстр, но хладнокровен, умеет сдерживать себя, дожидаться подходящего момента для атаки. В этом смысле рядом с ним в принципе мало кого можно было поставить. Разве что царившего в то время в легком весе (до 70 кг) Хабиба Нурмагомедова, легенду из легенд.

Но при безупречном, без единой осечки послужном списке Хамзату Чимаеву никак не доводилось совершить последний шаг, остающийся до титула. Получить право выступить в чемпионском бою мешали обстоятельства: коронавирус, травмы, проблемы с американской визой, которые, как считается, помогло решить полученное в январе этого года гражданство ОАЭ.

Поединки, сулившие Чимаеву официальное признание его первенства среди средневесов, срывались и откладывались, пока наконец все не срослось как надо. А шанс он использовал с блеском.

У MMA Junkie есть традиция после важных поединков публиковать подборки посвященных им комментариев за авторством известных бойцов. Так вот, чикагское выступление Хамзата Чимаева спровоцировало лавину постов, в которых даже прекрасно знавшие его возможности звезды смешанных единоборств не скрывали граничащего с шоком изумления, а Генри Сехудо и вовсе охарактеризовал его как «нечеловеческое». Но все ведь понятно.

Дрикус дю Плесси совершенно не был похож на шального чемпиона. Напротив, к его взлету невозможно было придраться. Побеждал классных без каких-либо оговорок противников вроде новозеландца Исраэля Адесаньи и американца Шона Стрикленда, показал себя крепчайшим орешком, умеющим и выкрутиться из непростой ситуации, и как следует пробить, и, если потребуется, активно поработать в партере. Но весь поединок против Чимаева дю Плесси находился в положении печальном, в каком-то смысле даже странном. По сути, каждый раунд проходил по одному и тому же сценарию. Южноафриканец вставал в стойку, готовясь, видимо, к рубке. Но рубкой и не пахло.

Претендент через несколько секунд без труда, словно надевая мантию-невидимку, разрывал дистанцию, проходя в ноги или за спину сопернику, заставлял его терять баланс, укладывал на настил и мучил, мучил, мучил его без остановки и устали.

Маленькая разница заключалась разве что в том, что иногда дю Плесси располагался лицом к полу, а иногда — затылком, и в том, что в стартовом раунде у него хватало задора хотя бы имитировать более или менее активное сопротивление, захватывая шею Чимаева, а потом и обозначать толком не выходило — сражался исключительно за выживание. И только в концовке боя помучился уже сам Хамзат Чимаев. Но этот крохотный отрезок общего впечатления не изменил. Превосходство Чимаева, выигравшего на всех трех судейских картах со счетом 50:44, было подавляющим, может быть, беспрецедентным для поединков такого уровня.

Этот тезис идеально подтверждала статистика, которая удивляла не хуже любых комментариев и уточняла градус страданий и беспомощности Дрикуса дю Плесси. Из 17 попыток тейкдаунов Хамзату Чимаеву удались 12. Это третий показатель в истории UFC и наивысший за минувшие десять лет. Суммарное время, в течение которого Чимаев контролировал южноафриканца, либо обездвиживая его, либо перекатывая внизу, чтобы поудобнее было истязать, составило 21 минуту и 40 секунд. Больше — 22 минуты и 18 секунд — было лишь у Шона Шерка в бою против бразильца Эрмиса Фронсы в 2007 году.

И самое любопытное. Молотя стреноженного, как угодившая в паутину муха, южноафриканца руками и время от времени коленями и локтями, Хамзат Чимаев донес до цели — то есть чаще всего лица несчастного чемпиона — 529 ударов (у Дрикуса дю Плесси набралось 45). А это полноценный рекорд UFC. Тот, что Чимаев превзошел, держался с 2021 года, когда американец Макс Холлоуэй попал по своему соотечественнику Кэлвину Каттару 447 раз.

В общем, просто фейерверк разящих наповал цифр, за которыми наверняка последует крутой взлет Хамзата Чимаева в рейтинге сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, в котором он был 14-м, а также мучительный, как чикагский вечер для Дрикуса дю Плесси, подбор следующего оппонента для чемпиона-феномена — такого, чтобы можно было раскрутить интригу. ESPN, перечисляя варианты, терялся в догадках: может быть, кто-то из еще не испытавших на себе мощь Чимаева хороших средневесов — допустим, россиянин Нассурдин Имавов или бразилец Кайю Борралью, а может быть, состоится прыжок в другую категорию? Скажем, в полусредний вес (до 77 кг), тоже привычный для Хамзата Чимаева, который собирается покорить дравшийся до сих пор в легком (до 70 кг) наследник и ученик Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев.

Алексей Доспехов