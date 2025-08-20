Суд заочно арестовал журналистку-иноагента Юлию Таратуту

Перовский районный суд заочно отправил под стражу журналистку и ведущую телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) Юлию Таратуту (признана иноагентом). Это следует из картотеки дел инстанции. Ее обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Таратута (признана иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юлия Таратута (признана иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дело возбудили в марте 2025 года. Причиной стало то, что журналистка не представила информацию в соответствии с законом об иноагентах. При этом она дважды в течение года получала административные штрафы за нарушение порядка работы иностранного агента. 28 апреля МВД объявило фигурантку в розыск.

Юлию Таратуту признали иноагентом в декабре 2022 года. С 2019 года она работает на телеканале «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией). Двумя годами ранее она была главным редактором сайта Wonderzine.

Никита Черненко