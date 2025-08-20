В Шереметьево начали штрафовать таксистов-зазывал

У аэропорта Шереметьево полицейские составили протоколы в отношении семерых таксистов-зазывал. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

«Такие мероприятия будут проводиться на ежедневной основе, чтобы пассажиры не сталкивались с “зазывалами” и обращались за услугой к официальным перевозчиками такси»,— предупредили в министерстве.

Таким образом в Подмосковье начали контролировать выполнение нового закона, который запрещает водителям предлагать свои услуги в аэропортах вне «оборудованных мест». Поправки в региональный КоАП вступили в силу 19 августа. Водители потеряли право зазывать пассажиров на территориях аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Территорией считается здание аэропорта, а также парковки, перроны и другие сооружения в 30-метровой зоне вокруг зданий авиаузлов.

В июле «Ъ» стали известны подробности уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС), которое обирало участников СВО на территории аэропорта Шереметьево. В ОПС входили несколько групп — таксисты, «попрошайки» и «зазывалы», которые разными методами воровали у военнослужащих или заставляли их платить десятки тысяч рублей. Например, в деле есть эпизод, когда потерпевший заплатил 62,5 тыс. за поездку от Шереметьево до Казанского вокзала.

