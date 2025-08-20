Швеция заявила о готовности принять участие в гарантиях для Украины

Премьер-министр Швейцарии Ульф Кристерссон заявил, что страна готова поучаствовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В частности, речь идет о помощи с воздушным наблюдением и военно-морскими ресурсам, сказал он в интервью Sveriges radio.

В тоже время, подчеркнул господин Кристерссон, Киев должен быть в состоянии самостоятельно защитить свои территории, чтобы в дальнейшем сдерживать Россию. Премьер-министр отметил, что Швеция будет рассматривать разные варианты гарантий безопасности со своей стороны.

Сегодня Politico сообщала, что в Евросоюзе прогнозируют сложности с отправкой войск Великобританией и Францией на Украину в качестве гарантий безопасности. Трудности с выполнением плана возникают из-за политической слабости руководства стран и сложной экономической ситуации в Европе. До этого, по данным Bloomberg, 10 стран выразили готовность направить свои подразделения для обеспечения гарантий Киеву.