На Кубани число вакансий в сфере строительства снизилось на 17%

В 2025 году в Краснодарском крае количество вакансий в сфере строительства и недвижимости сократилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было размещено около 38 тыс. вакансий, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса hh.ru.

По данным аналитиков, в июле в этой сфере было размещено на 22% меньше вакансий, а резюме — на 31% больше по сравнению с июлем 2024 года. Отмечается, что hh.индекс по итогам июля находится в нормальном диапазоне конкуренции — на одну вакансию приходится 4,9 резюме, годом ранее он был в диапазоне дефицита кадров (2,9).

Среди регионов Краснодарский край занимает пятое место по числу вакансий в области строительства и недвижимости с начала 2025 года. Лидируют Москва (134 тыс. вакансий), Санкт-Петербург (63 тыс.), Московская область (54 тыс.) и Свердловская область (40,8 тыс.). Медианная заработная плата для специалистов из этой сферы на Кубани достигла 106,5 тыс. руб. в месяц, в прошлом году она составила 96,5 тыс. руб.

Согласно данным аналитиков, в период с января до середины августа в Краснодарском крае было размещено 440 вакансий для архитекторов. Это на 140 объявлений меньше, чем в 2024 году. Медианная предлагаемая зарплата достигла 101,5 тыс. руб.

Вакансий для ландшафтных дизайнеров с начала года было размещено всего 11, в 2024 году — 40. Медианная предлагаемая заработная плата составляет 75 тыс. руб.

Алина Зорина