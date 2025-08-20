В 2025 году спрос на осенние туры в Крым вырос на 30-40%

В 2025 году количество бронирований отелей в бархатный сезон на курортах Крыма увеличился на 30-40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные направления — Ялта, Алушта, Коктебель. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Эксперт уточнил, что стоимость отдыха увеличилась за год на 9-10%, при этом цены на отели в бархатный сезон на 20-25% ниже, чем в высокий. Самыq дорогой курорт республики — Ялта, а наиболее бюджетный — Феодосия. Средняя суточная стоимость номера в сентябре-октябре в Крыму составляет 9-10 тыс. руб. за номер, средняя продолжительность тура — 8-9 ночей.

«Для разных категорий отдыхающих в Крыму предусмотрены специальные предложения, что помогает сохранить привлекательность отдыха для разных бюджетов. Безусловно, наиболее дорогими остаются курорты и отели с премиальным сервисом и развитой инфраструктурой»,— прокомментировала Елена Литвинова, директор департамента номерного фонда и транспорта курорта «Мрия».

Среди главных трендов в индустрии гостеприимства Крыма эксперт назвала человекоцентричность, а также активное внедрение современных технологий. В частности, в «Мрии» для заселения используют биометрию. «Это позволяет пройти регистрацию буквально за секунды, просто улыбнувшись в терминал, что не только экономит время, но и делает пребывание более удобным»,— отметила Елена Литвинова.

Кроме того, на крупных курортах и в отелях республики внедряют технологии умного дома с элементами искусственного интеллекта, активно развивается сервис для клиентов с питомцами.

По словам эксперта, главными конкурентами Крыма остаются черноморские курорты Краснодарского края? в первую очередь Сочи и Геленджик. Также популярны Кавказские Минеральные Воды и Алтай, а среди зарубежных направлений — Турция и ОАЭ.

«Тем не менее, у Крыма много весомых преимуществ. Наш Южный берег — это уникальное сочетание субтропического климата, чистого моря, гор, исторического и культурного наследия. Здесь люди могут совместить отдых у моря с оздоровлением, экскурсией по царским дворцам, современным винодельням и природным заповедникам»,— рассказала Елена Литвинова.

Маргарита Синкевич