Euractiv: страны Европы подготовят план по гарантиям безопасности для Украины

Советники по национальной безопасности стран Евросоюза в течение следующей недели планируют подготовить примерный план предоставления гарантий безопасности Украине, пишет Euractiv со ссылкой на европейские источники. После этого лидеры Европы планируют созвониться с президентом США Дональдом Трампом.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Переговоры России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле в марте 2022 года

Британское правительство после состоявшейся 19 августа встречи «коалиции желающих» сообщило о планах европейцев встретиться с американскими коллегами в ближайшие дни для обсуждения гарантий безопасности.

Как отмечает Euractiv, европейские чиновники рассчитывают подготовить план по гарантиям безопасности до возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Она может состояться в ближайшие две-три недели, указывает издание.

Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что, согласно договоренности европейских союзников и США, будущие гарантии безопасности должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Франции, Великобритании и ФРГ отправить своих военнослужащих на Украину при заключении мира. Возглавляет группу по разработке гарантий безопасности госсекретарь США Марко Рубио, cообщали СМИ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня подчеркнул, что без участия Россия этот вопрос не может быть решен.

Лусине Баласян