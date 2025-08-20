В Казахстане прокомментировали информацию о планах запретить Telegram и WhatsApp

Министерство цифрового развития Казахстана опровергло появившуюся в СМИ информацию о блокировке иностранных мессенджеров, в том числе Telegram и WhatsApp. Слухи распространились на фоне запуска национального мессенджера Aitu.

«Инициатива по внедрению мессенджера Aitu предлагается только центральным и местным органам государственной власти, а также организациям квазигосударственного сектора для служебного общения»,— говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Также подчеркивается, что приложение создано не для замены иностранных мессенджеров, «а лишь предоставляет защищенный канал для рабочих процессов в государственном секторе».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести все коммуникации с персональными данными граждан в национальный мессенджер Aitu. По мнению господина Токаева, государство обязано нести ответственность за «общий уровень цифровой безопасности в стране». Новый мессенджер уже обязали использовать в ВС страны.