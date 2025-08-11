Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Токаев распорядился передавать персональные данные граждан только через национальный мессенджер

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта поручил правительству перевести все коммуникации с персональными данными граждан на национальный мессенджер Aitu. Об этом стало известно из официального пресс-релиза, который опубликован на сайте президента.

«Только с начала года произошло более 40 крупных утечек данных, самый крупный инцидент произошел в июне. Формально значительная часть таких инцидентов происходит в частном секторе, но государство обязано нести полную ответственность за общий уровень цифровой безопасности в стране»,— сказал господин Токаев.

Он подчеркнул, что на данный момент значительная часть делового и служебного взаимодействия в стране происходит через международные мессенджеры. По словам Токаева, они могут запрашивать идентификационные номера граждан, сведения об их здоровье и другие данные о пользователях.

«Нередко через эти платформы запрашиваются индивидуальные идентификационные номера, сведения о здоровье граждан и другие чувствительные сведения. … Между тем в Казахстане разработан отечественный мессенджер Aitu, который способен обеспечить необходимый уровень безопасности. Правительству надо проработать вопрос перевода всех коммуникаций, содержащих персональные данные, на защищенный национальный мессенджер»,— заявил президент Казахстана.

