Армию Казахстана обязали использовать национальный мессенджер

Вооруженные силы Казахстана начинают поэтапный переход на национальный мессенджер Aitu. Им будут пользоваться для передачи служебных данных. Решение принятое по поручению президента Касым-Жомарт Токаева и направлено на «минимизацию рисков, связанных с использованием зарубежных платформ», сообщило Минобороны страны.

Власти считают, что Aitu позволит обеспечить полный контроль над информационными потоками. Мессенджер находится под юрисдикцией Казахстана и «соответствует всем требованиям к хранению и обработке данных», заверили в Минобороны.

Переход на Aitu планируют завершить до конца 2025 года. Ожидается, что новый мессенджер будут использовать в том числе для оперативного обмена информацией и проведения совещаний. «Переход вооруженных сил на Aitu позволит исключить утечку служебных данных»,— утверждает замминистра обороны Дархан Ахмедиев.

В августе президент Казахстана поручил правительству перевести все коммуникации с персональными данными граждан в национальный мессенджер Aitu. По мнению господина Токаева, государство обязано нести ответственность за «общий уровень цифровой безопасности в стране».

