«Фонтанка» назвала вероятного нового главу СКР на смену Бастрыкину

В случае ухода Александра Бастрыкина из Следственного комитета ведомство может возглавить начальник Контрольного управления президента, помощник президента Дмитрий Шальков. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники. Издание указывает, что его «точно рассматривают на эту должность — не на уровне пересудов».

Господин Шальков возглавляет Контрольное управление с 2018 года. До этого он три года занимал пост замдиректора ФСБ, занимался вопросами взаимодействия с органами власти и темой кибербезопасности.

«Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что нынешний глава СКР является «самым очевидным» претендентом на вакантную должность председателя Верховного суда. После смерти предыдущего председателя Ирины Подносовой был объявлен конкурс на замещение должности. Претенденты станут известны после 25 августа.

