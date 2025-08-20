Владелец танкера «Волгонефть-239» обжалует взыскание 35 млрд рублей ущерба

ЗАО «Волгатранснефть» (владелец танкера «Волгонефть-239») обжаловало решение краснодарского арбитража, постановившего взыскать с компании в госбюджет 35,48 млрд руб. ущерба, нанесенного при крушении танкера в Черном море. Жалоба направлена в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Она была принята к производству 19 августа. Заседание назначено на 2 сентября, следует из судебной картотеки.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года. В результате в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты достигли берегов ряда курортных городов России. Из-за этого пляжи Анапы и Темрюка закрыли для туристов на летний сезон. Владельца «Волгонефти-212» суд обязал выплатить почти 49,5 млрд руб. При этом суд отказался увеличить требования мэрии Анапы к владельцам затонувших танкеров.

