Суд отказался увеличить требования мэрии Анапы к владельцам затонувших танкеров

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство администрации города-курорта Анапы об уточнении исковых требований к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с их увеличением на 101,5 млн руб., передает корреспондент «Ъ» из зала суда. Объем претензий мэрии города-курорта, принятый к рассмотрению судом, остался в пределах 545,9 млн руб.

Иск муниципалитета к компаниям «Волгатранснефть», «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл», владельцам и фрахтователям затонувших танкеров, был подан в суд в апреле текущего года, в тот момент сумма претензий составляла 211,2 млн руб. Затем муниципалитет попросил солидарно взыскать с судовладельцев 545,9 млн руб. с учетом продолжающихся работ по уборке берега, и суд согласился с этим.

В последнем заявленном ходатайстве объем взыскания составил 647,4 млн руб. Отказывая в удовлетворении этого ходатайства, судья Ирина Бондаренко пояснила, что требования истца не могут увеличиваться постоянно. По словам судьи, новые контракты муниципалитета на уборку берега — это иные основания для предъявления претензий, в связи с чем мэрия Анапы имеет право обратиться в суд с новым иском.

В процесс по иску администрации Анапы в качестве третьего лица суд привлек страховую компанию ВСК. В связи с вхождением в процесс нового участника новое предварительное слушание назначено на 10 сентября.

Анна Перова, Краснодар