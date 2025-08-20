Жителя Новороссийске задержали за стрельбу из пневматического пистолета

В Новороссийске полиция задержала 19-летнего местного жителя за стрельбу из пневматического пистолета в общественном месте. Инцидент произошел вечером 19 августа на ул. Московской, где молодой человек, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, стрелял из оружия в землю и коммуникационные трубы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Поводом для оперативного реагирования правоохранителей стали многочисленные жалобы горожан, опубликованные в социальных сетях. Очевидцы сообщали об опасном поведении неизвестного возле перерасчетного центра.

Сотрудники уголовного розыска, прибывшие на место происшествия, изъяли пневматическое оружие и доставили нарушителя в отделение. В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Молодой человек помещен в камеру для административно задержанных.

В правоохранительных органах отметили, что задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, что подтверждается опубликованным видеоматериалом.