В Сочи адвоката и его подельника обвинили в мошенничестве на 23,7 млн рублей

В Сочи адвокату Адвокатской палаты Краснодарского края и его сообщнику предъявили обвинение в групповом мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре 2017 года к юристу за помощью в признании банкротства обратились местные жители, владевшие недвижимостью на сумму 23,7 млн руб. Адвокат решил завладеть их имуществом и разработал преступную схему.

В 2018 году юрист подал иск о банкротстве доверительницы и добился введения процедуры реализации ее имущества. Для осуществления плана он привлек знакомую, которая от имени отца адвоката заключила договор с банком о переуступке права требования к потерпевшей на сумму свыше 4,9 млн руб. Отец юриста не знал о мошеннической схеме.

В июле 2019 года адвокат договорился с финансовым управляющим, который за 700 тыс. руб. объявил торги по продаже недвижимости несостоявшимися. Несмотря на отсутствие оплаты, он подписал документы о покупке объекта знакомой юриста за 3,2 млн руб. После этого женщина незаконно оформила право собственности на имущество.

Суд заключил адвоката под стражу по ходатайству следователя. На спорную недвижимость наложен арест. По делу назначены экспертизы, расследование продолжается при участии УФСБ России по краю.

Мария Удовик