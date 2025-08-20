В Краснодаре планируют построить концертный зал на 2,5 тысячи мест

В Краснодаре планируют строительство концертного зала на 2,5 тыс. мест. Работы по проектированию ведутся на земельном участке по ул. Александра Покрышкина, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инициатива реализуется в рамках инвестиционного соглашения от 28.05.2021 №431 между управлением культуры Краснодара и ООО «Концертный зал». Сумма вложений пока не раскрывается.

Проект разрабатывается с учетом современных архитектурных тенденций и потребностей города. Ожидается, что новый концертный зал будет способствовать развитию культурной инфраструктуры Краснодара.

Начало строительства намечено на 2029 год.

Всего по национальному проекту «Семья» к концу 2030 года в Краснодарском крае планируют оснастить и переоборудовать 106 учреждений культуры.

Анна Гречко