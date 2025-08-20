Политики хотят крутить ставками

Критика Дональда Трампа в адрес ФРС США и попытки повлиять на политику ЦБ вызывает растущее беспокойство инвесторов. Эксперты уже говорят о том, что крупнейшие экономики мира вступили в новую эпоху «фискального доминирования» — когда власти пытаются добиться от центробанков снижения учетных ставок для реализации своих политических проектов.

«Мы входим в новую эру фискального доминирования,— заявил в интервью Financial Times бывший главный экономист Международного валютного фонда, а ныне профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф.— Когда крупный госдолг накладывается на растущие затраты, власти многих стран не могут избежать соблазна оказать давление на центробанки, чтобы те снижали учетные ставки».

Эксперты отмечают, что более низкие учетные ставки позволяют привлекать заемные средства под более низкие проценты, что дает властям возможность финансировать свои политические проекты.

Кроме того, политика низких ставок стимулирует развитие экономики, пострадавшей от кризиса, как, например, было при пандемии COVID-19. В то же время низкие ставки могут провоцировать рост инфляции, что стало очевидным в 2021–2022 годах, когда во многих странах инфляция достигла рекордных высот.

Нынешнее поведение инвесторов отражает их опасения по поводу политического давления на ЦБ. В США спред по доходности между 2-летними и 30-летними облигациями достиг рекордных значений с 2022 года. Доходность по коротким облигациям традиционно больше зависит от текущих ставок ЦБ, а по более длинным облигациям — от ожиданий в отношении будущей монетарной политики. Таким образом инвесторы активно ставят на то, что ФРС будет вынуждена снижать ставки.

При этом в США на прошлой неделе недавно были опубликованы данные по июльской инфляции, которая оказалась умеренной. «Такая реакция инвесторов является необычной с учетом опубликованных данных (по инфляции.— “Ъ”), которые не дают поводов для беспокойства,— полагают аналитики Capital Economics.— Такая реакция говорит о том, что может случиться, если Трамп все-таки добьется отставки главы ФРС, либо о том, что Белый дом получит больше контроля за монетарной политикой». Похожие настроения инвесторов наблюдаются и в Британии — там доходность по 30-летним гособлигациям также достигла рекордных значений за последние 25 лет.

Снижение ставок позволит властям прибегнуть к новым заимствованиям. По прогнозам ОЭСР в текущем году только развитые страны могут выпустить новые государственные облигации и другие суверенные долговые обязательства на рекордные $17 трлн. Годом ранее объем новых суверенных заимствований в развитых странах составил $16 трлн, в 2023 году — $14 трлн.

Ранее власти некоторых стран уже пытались оказывать влияние на центробанки для преследования своих политических целей, однако результаты такого давления оказались неоднозначными. Так, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в 2018 году обещал лично заняться регулированием экономической и монетарной политики страны. В 2021 году он сменил председателя Центробанка страны Наджи Агбала, после того как тот для борьбы с инфляцией поднял ключевую ставку на 2 п. п., до 19%. Тогда новым главой Центробанка страны стал Сахап Кавциоглу, профессор стамбульского Университета Мармара. В своих колонках для турецких СМИ он выступал за то, чтобы ЦБ Турции не повышал ключевую ставку. Господин Эрдоган являлся сторонником той же экономической теории. Однако в 2022 году инфляция в Турции составила 86%. В итоге президент Эрдоган летом 2023 года назначил на пост главы ЦБ известную турецкую финансистку Хафизе Гайе Эркан, которая училась в Принстоне, долгое время прожила в США и успела поработать в таких компаниях, как Goldman Sachs, Marsh McLennan и First Republic Bank. Для борьбы с инфляцией она начала повышать ставку ЦБ, и даже после ее отставки в феврале 2024 года турецкий ЦБ продолжал повышать ставку, которая к концу прошлого года достигла рекордных 50%. Лишь в декабре прошлого года на фоне относительного замедления инфляции ЦБ Турции начал постепенно снижать ставку, которая тем не менее все еще находится на очень высоком уровне — 43%.

