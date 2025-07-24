В Турции — минус три

Центральный банк Турции на заседании 24 июля снизил ключевую ставку заметнее, чем ожидали аналитики: сразу на три процентных пункта (п. п.), до 43%. Решение объяснено устойчивым замедлением инфляции. Об успешности нынешнего курса регулятора свидетельствует и снижение инфляционных ожиданий: как домохозяйств, так и участников рынка — разница в их прогнозах сократилась в июне до минимума за последние шесть лет. Впрочем, достижение промежуточных целей обходится турецкой экономике дорого: жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) продолжает оказывать серьезное давление на рост ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ugur Yildirim / dia images / Getty Images Фото: Ugur Yildirim / dia images / Getty Images

ЦБ Турции на заседании в четверг, 24 июля, снизил ключевую ставку на 3 п. п., до 43%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного сокращения — на 2,5 п. п. Напомним, регулятор приступил к смягчению ДКП в декабре прошлого года (до этого ставка удерживалась на уровне 50% — на максимуме за 20 лет), но в апреле ставка была повышена на фоне потрясений на финансовом рынке, вызванных задержанием оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу (см. «Ъ-Онлайн» от 17 апреля). На следующем после этого заседании — в июне — центробанк менять ставку не стал.

Нынешнее снижение связано главным образом с устойчивым замедлением инфляции при отсутствии серьезных рисков ее роста в краткосрочной перспективе.

По данным Turkstat (статистический институт страны), инфляция в июне составила минимальные с осени 2021 года 35,05% после 35,4% в мае (аналитики прогнозировали снижение до 35,2%). К концу года инфляция, по прогнозу ЦБ, составит 24%. На пике в мае прошлого года она оценивалась в 75,45%. Базовый показатель (без учета стоимости продовольствия и энергоносителей) также постепенно снижается: 34,6% в июне после 35,4% в мае.

Почву для смягчения ДКП в июле подготовили и инфляционные ожидания. Их высокий уровень, поясним, долгое время был одной из ключевых проблем для регулятора: население привыкло к постоянно растущей инфляции (из-за нетрадиционной монетарной политики, от которой турецкий ЦБ отказался только в 2023 году). Однако одного только ужесточения ДКП было недостаточно для того, чтобы «заякорить» ожидания домохозяйств (см. “Ъ” от 21 августа 2024 года),— именно поэтому регулятор за последний год несколько изменил модель общения с гражданами и стал подробнее объяснять логику своих действий. Если летом 2023 года инфляционные ожидания колебались вблизи 88% (такой уровень инфляции население ожидало через год), то спустя два года они составляют около 53%. Еще один тренд, зафиксированный турецкими властями,— сокращение разрыва между прогнозами населения и участников рынка по темпу роста цен до минимума за последние шесть лет.

Ради устойчивого движения к целям ДКП турецкий центробанк весь последний год принимал крайне осторожные решения.

Длительный период высоких ставок ожидаемо повлиял на динамику ВВП страны. В первом квартале 2025-го (данные за второй будут представлены позже) экономика выросла на 2% — это минимум с ковидного 2020-го. В четвертом квартале 2024 года рост оценивался в 3%. Деловая активность в производственном секторе сжимается с весны прошлого года: в июне соответствующий индекс PMI находился ниже 47 пунктов. Поступающие данные о состоянии экономики Турции свидетельствуют о том, что на ближайших заседаниях цикл смягчения ДКП может продолжиться.

Интересно, что на решения центробанка Турции (в отличие от других регуляторов, в том числе ЕЦБ) сейчас не влияет экономическая политика США. Торговля двух стран в целом сбалансирована, поэтому в отношении Турции Дональд Трамп планирует развернуть минимальные 10-процентные пошлины — турецкие чиновники признавали этот уровень приемлемым. Между тем Стамбул, как и Москва, рассчитывает воспользоваться торговой войной Штатов для сближения с их торговыми партнерами, в том числе с Китаем.

Кристина Боровикова