Биржевые индексы США рекордно выросли на данных об умеренной инфляции

По итогам вчерашних торгов в США биржевые индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ выросли на 1,1%–1,4%, закрывшись на рекордных уровнях. Аналитики объяснили энтузиазм инвесторов вышедшими накануне данными по инфляции в США в июле, которая оказалась умеренной: цены по сравнению с июлем прошлого года выросли на 2,7%.

Июльских данных по инфляции ждали, чтобы оценить последствия повышенных импортных пошлин Трампа для экономики США и потребителей. В итоге общая картина оказалась несколько лучше, чем ожидалось, хотя по ряду категорий цены показали заметный рост. Так, например, цены на продукты питания выросли на 2,9%, цены в кафе и ресторанах — на 3,9%, цены на подержанные автомобили и медицинские услуги также выросли выше среднего уровня инфляции. При этом цены на энергию выросли всего на 1,6%, что оказало заметное сдерживающее влияние на общие показатели инфляции в июле.

Евгений Хвостик