В Сочи ожидаются грозы и возможные смерчи

Синоптики предупредили о сильных дождях с грозами в Сочи и на территории федеральной территории Сириус с вечера 20 августа до середины 21 августа. Ветер во время гроз может усилиться до 15–18 м/с, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

На участке Магри — Веселое существует угроза формирования смерчей над морем. Купание на пляжах может быть временно ограничено, решение принимают отдыхающие самостоятельно с учетом обстановки на конкретном участке берега.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. Контроль за ситуацией осуществляет городской оперативный штаб.

Властями рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не парковать машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также соблюдать все необходимые меры безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номеру 112.

Мария Удовик