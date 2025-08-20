В Ростовской области планируют отремонтировать изношенный водовод в 2026 году

Капитальный ремонт Гундорово-Гуковского водовода может начаться в 2026 году. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По словам главы региона, сейчас в Гуково воды либо нет совсем, либо напор очень слабый. Водовод изношен до предела, трубы старые и местами некачественные, что приводит к большим потерям воды. Из-за постоянных аварий жители шахтёрских территорий неделями остаются без водоснабжения.

«Где-то стоят мешающие друг другу насосы, также в цепи есть объекты, построенные еще в 1946 году», — написал господин Слюсарь.

Врио губернатора отметил, что ежегодное устранение повреждений обходится дорого. Власти закупят новые детали и насосы, а также перераспределят подачу воды для наполнения резервуаров и увеличения объемов в сети.

«Нужен склад с запасным оборудованием. Поставил задачу его создать. Это не дешево, но затраченные сейчас средства несоизмеримы с теми суммами, которые мы будем постоянно тратить на устранение масштабных последствий аварий»,— заявил глава региона.

Валентина Любашенко