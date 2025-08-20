ФСБ: задержанные под Брянском члены ДРГ сообщили имена других диверсантов

Задержанные в Брянской области члены украинской диверсионно-разведывательной группы назвали имена еще 16 человек, причастных к организации диверсий в России. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Согласно сообщению ФСБ, речь идет о сотрудниках Сил специальных операций и Главного управления разведки Украины. Самому младшему из них — около 20-22 лет.

По данным ФСБ, задержанные под Брянском планировали совершить теракты на объектах транспортной инфраструктуры России. Они признались в причастности к подрыву автомобильного моста в Выгоничском районе в мае, а также к подрыву железной дороги в Белгородской области в сентябре 2024 года. Еще трое членов ДРГ были ликвидированы. Возбуждено дело о приготовлении к диверсии.