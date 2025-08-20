Краснодарский край обошел Москву по привлекательности для инвесторов

Краснодарский край впервые обошел Москву по привлекательности для инвесторов в недвижимость. На долю столицы сегодня приходится около 2% от общего интереса к капиталовложениям в недвижимость. Сочи и Крым вместе формируют более 2%, а с учетом всего Краснодарского края и других южных территорий показатель становится выше. Об этом сообщает пресс-служба «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По оценке агентства, примерно 1,1% интереса приходится на Сочи, почти 1% — на Республику Крым. Вложения в объекты Краснодарского края растут стабильнее, чем спрос на столичную недвижимость.

Инвесторы воспринимают южные города не только как курортные зоны, но и как точки устойчивого спроса с возможностью аренды, перепродажи и быстрого возврата средств. Капиталовложения в южную недвижимость остаются стабильными вне сезона — покупатели рассматривают такие локации как полноценный инвестиционный актив.

По словам генерального директора Агентства инвестиций в недвижимость Москвы, такая переориентация отражает прагматичность современных инвесторов. Москва остается сильным рынком, но сегодня люди все чаще считают рентабельность, риски и сроки. Краснодарский край выигрывает не только климатом, но и динамикой застройки, спроса и окупаемости.

Алина Зорина