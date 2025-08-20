Туск выступил против встречи Путина и Зеленского в Будапеште

Премьер-министр Польши Дональд Туск не поддержал идею провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапеште. Польский премьер напомнил, что там же в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, предполагавший передачу ядерного оружия с территории Украины России в обмен на гарантии безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Возможно, не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получала гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место»,— написал Дональд Туск в соцсети X.

Как писал Bloomberg, провести встречу лидеров России и Украины в Будапеште предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По данным Politico, Белый дом рассматривает такую возможность. Среди потенциальных вариантов назывались также Женева и Рим. При этом российская сторона пока не подтвердила готовность Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским.

Об урегулировании конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Безопасность поджидают опасности».

Лусине Баласян