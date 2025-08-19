Bloomberg: Орбан предложил Трампу провести встречу Путина и Зеленского в Венгрии

Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, помимо президента России Владимира Путина, позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters

Во время разговора господин Орбан поинтересовался, может ли Венгрия стать местом встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Bloomberg не сообщает о реакции Дональда Трампа на это предложение.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что местом встречи саммита РФ–Украина может стать Будапешт. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сегодня отказалась сообщить, рассматривается ли Будапешт в качестве места проведения саммита Путина и Зеленского. Вместе с тем она сказала, что поготова встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского началась.