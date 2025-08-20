Руководителя комбината «Каменский» заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Одного из руководителе ФКП «Комбинат «Каменский» (Ростовская область) заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении договоров на поставку производственного оборудования подрядчику из Москвы. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, договор на изготовление и поставку оборудования между ФКП «Комбинат «Каменский» и подрядной организацией из Москвы с необоснованным ограничением конкуренции был заключен мае 2023 года. На его исполнение из федерального бюджета было направлено 80,3 млн руб.

Следствие выяснило, что фигурант подготовил документация для обоснования закупки оборудования у конкретной коммерческой организации, как у единственного поставщика, из-за отсутствия потенциальных изготовителей. Но исполнитель сам не производил оборудование — заключил другой договор субподряда на изготовление и поставку в ФКП «Комбинат «Каменский» 30 единиц оборудования.

«Анализом стоимости оборудования по договорам между заказчиком и поставщиком и между поставщиком, выступившим уже в роли заказчика, и поставщиком-производителем, установлено, что разница стоимости составляет 22,9 млн руб.»,— уточнили в ведомстве.

По данному факту Следственным отделом по Донецку СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Согласно данным портала kartoteka.ru учрежденный Минпромторгом России ФКП «Комбинат «Каменский» зарегистрировано 23 июня 2006 года. На данный момент исполняющим обязанности гендиректора является Геннадий Мельник. Основной вид детальности комбината — производство оружия и боеприпасов.

Наталья Белоштейн