Поддержка спорта и патриотическое воспитание молодежи - вклад атомной отрасли в укрепление государственного суверенитета России.

Организация молодых атомщиков Ростовской АЭС провела молодежный турслёт. В этом году он посвящен двум важным юбилеям, которые страна отмечает в этом году — 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности.

Туристический слет, в котором приняли участие молодые работники атомной станции и члены их семей, проходил на берегу Дона. Программа включала спортивные состязания, командные игры и кулинарные конкурсы.

«Для нашей самой тёплой и самой южной атомной станции и её активной молодёжи турслёт стал настоящим праздником. Без галстуков и строгих костюмов ребята показали себя талантливым поварами и креативными туристами. Настольные игры, бадминтон, волейбол, сапы, рыбалка, конкурс на лучший плов... В состязаниях мы старались выложиться на все «сто», но, конечно, победила дружба», - поделилась впечатлениями специалист отдела развития персонала Ростовской АЭС Елена Давыденко.

«Туристический слет показал, что наша молодежь активна не только в работе, но и на отдыхе. Праздник стал прекрасным примером того как можно популяризовать туризм и пропагандировать здоровый образ жизни, налаживать коммуникации между сотрудниками и объединять их. Такие совместные мероприятия укрепляют командный дух, сплачивают, создают ощущение единства и ещё раз доказывают, что мы одна большая семья», - отметила и. о. заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.

В России продолжается разработка внедрение и реализация мер поддержки спорта, вовлечению граждан в занятия физической культурой. Так, уже четвертый год действует норма, позволяющая получить налоговый вычет. Начиная с 2022 года люди смогли получить уже более 1,9 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда - за прошлый год. Норма реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина.