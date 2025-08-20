Курорт Красная Поляна первым в России запустил сервис регистрации на рейс и сдачи багажа прямо в отеле

Курорт Красная Поляна (входит в Группу Мантера) совместно с аэропортом Сочи представил уникальный сервис, позволяющий гостям отеля Риксос Красная Поляна пройти регистрацию на авиарейс и сдать багаж заблаговременно. Теперь путешественники могут получить посадочный талон и передать свои чемоданы еще до выезда из объекта размещения, экономя время. Ранее подобная услуга не предоставлялась на постоянной основе.

— Наша задача — сделать путешествие максимально комфортным. Мы убираем лишние этапы и очереди, чтобы гость мог дольше отдыхать и меньше думать о логистике. Регистрация в отеле — это новый стандарт сервиса, который объединяет комфорт, безопасность и технологичность. В нашем отеле данный сервис представлен в полном цикле, в таком виде на сегодняшний день услуги нет больше нигде в России,— сообщил генеральный менеджер отеля Риксос Красная Поляна Сочи Товмас Дарбинян.

Чтобы воспользоваться сервисом, гость должен на специально выделенной стойке в отеле предъявить паспорт и данные рейса. Затем аккредитованный специалист оформляет регистрацию в интегрированной системе и выдает посадочный талон. Далее багаж взвешивается, маркируется биркой авиакомпании и опечатывается.

Для того чтобы гарантировать безопасность, все операции выполняют аккредитованные специалисты с доступом к авиационным системам регистрации и маркировки. Каждое место багажа сопровождается цифровой историей перемещений: фото, время, пломбы, ответственные лица.

— В аэропорту Сочи для пассажиров, ценящих свое время и комфорт, есть специальные услуги и сервисы. Например, Sochi Connect, Fast Track, стойки регистрации пассажиров без багажа, а также стойки самостоятельной регистрации и сдачи багажа. Новый сервис — регистрация в отеле станет еще одной возможностью сократить время на прохождение предполетных процедур, а завершение отдыха пройдет легко и приятно,— отметил директор управляющий аэропорта Сочи Алексей Комаров.

Сервис доступен для рейсов авиакомпаний-партнеров, список которых можно уточнить в отеле. Бронирование происходит через консьерж-службу или стойку регистрации (возможна регистрация в день вылета при наличии свободных слотов). Вся информация по полету выводится на специальное табло вылета, размещенное в лобби отеля.

Риксос Красная Поляна Сочи — это роскошный отдых в окружении живописных горных ландшафтов, эксклюзивный сервис, включающий услуги мобильного консьержа и персонального батлера, а также королевский спа-комплекс. В отеле гостей ждут разнообразные гастрономические концепции: от аутентичной турецкой кухни в ресторане Layali до изысканных европейских блюд в Rixos Lounge.

https://krasnayapolyanaresort.ru/

НАО «Красная поляна», ОГРН 1022302937062,

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д. 14А