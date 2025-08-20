В Геленджике мотоциклист погиб в ДТП с двумя автомобилями

Вечером 19 августа в Геленджике произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей. Авария случилась на Геленджикском проспекте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В 20:40 41-летний житель Саратовской области, управлявший мотоциклом Yamaha, столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 36-летней местной жительницы, которая двигалась впереди.

От удара мотоцикл вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Lada. За рулем Lada находился 50-летний житель Самарской области.

Мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда медиков. Остальные участники аварии не пострадали и не нуждались в медицинской помощи. В настоящее время по факту случившегося проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины трагического происшествия.