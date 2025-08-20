Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Донской производитель отправил первые 26 тонн мяса утки в ЦАР

Ростовская область впервые отправила на экспорт в Центральноафриканскую Республику партию крыльев утенка весом 26,5 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Перед отправкой мясной продукции специалисты ведомства провели обследование предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. Разрешение на экспорт производитель получил в апреле 2025 года.

В ведомстве отметили, что аттестованные по требованиям стран-импортеров поставщики гарантируют соответствие животноводческой продукции зарубежным нормам качества и безопасности.

Наталья Белоштейн

