Донской производитель отправил первые 26 тонн мяса утки в ЦАР
Ростовская область впервые отправила на экспорт в Центральноафриканскую Республику партию крыльев утенка весом 26,5 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Перед отправкой мясной продукции специалисты ведомства провели обследование предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. Разрешение на экспорт производитель получил в апреле 2025 года.
В ведомстве отметили, что аттестованные по требованиям стран-импортеров поставщики гарантируют соответствие животноводческой продукции зарубежным нормам качества и безопасности.