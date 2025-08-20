Суд взыскал 1,8 млн рублей с агрофирмы за гибель сотрудника в Темрюкском районе

Суд удовлетворил иск прокуратуры Темрюкского района и обязал ООО агрофирма «Южная» выплатить 1,8 млн руб. родственникам 46-летнего сотрудника, погибшего на производстве в августе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Компенсация назначена матери и брату сотрудника ООО агрофирма «Южная», который погиб в августе 2024 года при наезде виноградоуборочного комбайна. Проверка прокуратуры выявила, что происшествие случилось из-за ненадлежащей организации условий труда на предприятии.

На основании собранных материалов прокурор обратился в суд с исковым заявлением в интересах близких погибшего. Исполнение судебного решения о выплате компенсации морального вреда находится на контроле надзорного ведомства.

Алина Зорина