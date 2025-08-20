«Ъ-Ростов» объявил о приеме заявок на региональную премию «Твердые Знаки-2025»

Сегодня, 20 августа, официально был открыт прием заявок на региональную бизнес-премию «Твердые Знаки-2025», организатором которой выступает деловое издание «Коммерсантъ — Ростов-на-Дону» («Ъ-Ростов»). Заявки принимаются до 18 ноября.

Как указано на сайте премии, к участию в ней приглашаются представители малого, среднего и крупного бизнеса региона. Территория — Ростовская область. Цель — выявить и наградить коммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Дона, которые реализовали наиболее эффективные бизнес-проекты и проявили лидерство в своих отраслях в период с августа 2024 года по август 2025-го.

Премия бесплатна для всех номинантов и проводится на конкурсной основе. Экспертный совет голосованием выберет победителей в каждой из 10 номинаций. Лауреаты премии получат памятные награды и дипломы, а также право использования логотипа премии в своих рекламных и информационных материалах.

«Главное условие — прислать нам вовремя заявку и рассказать в заявке о своем проекте, запущенном или уже реализованном в регионе. Имена победителей узнаем 3 декабря», — резюмировали представители оргкомитета премии «Твердые Знаки-2025».

Владимир Андреев