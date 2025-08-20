Иск смыло «Волной»

Арбитражный суд Кубани не удовлетворил иск регионального управления госохраны объектов культурного наследия, которое требует, чтобы ООО «СК “ИнжГеоКом”» получило разрешения на проведение работ в дворцово-парковом ансамбле сочинского санатория «Волна», находящегося на реконструкции. Архитектурный комплекс находится под охраной государства. Специалисты управления установили, что компания проводит работы на объекте без разрешения. В ходе судебного процесса общество получило все необходимые документы и может приступать к работам.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации региона в лице управления госохраны объектов культурного наследия в удовлетворении иска к ООО «СК “ИнжГеоКом”». Истец требует, чтобы ответчик получил разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, следует из картотеки арбитражных дел.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СК “ИнжГеоКом”» зарегистрировано в 2011 году в Сочи. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Генеральный директор — Амаяк Языджан. Ему принадлежит 50% уставного капитала. Остальной долей владеет Гурами Марусидзе. В 2024 году выручка компании составила 2 млрд руб., чистая прибыль — 51,3 млн руб.

В мае этого года сотрудники ведомства проверили выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дворцово-парковый ансамбль санатория “Волна”». Разрешения на проведение соответствующих работ были выданы в апреле.

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, опубликованному на сайте администрации региона, дворцово-парковый ансамбль санатория «Волна» 1949-1964 годов расположен в Хостинском районе Сочи, на Краснополянской улице. Отмечается, что санаторий стоит на участке площадью почти 50 тыс. кв. м.

Ансамбль состоит из двух спальных корпусов, клуба-столовой, объединенной с лечебным корпусом, летнего театра, парка санатория, центральной лестницы с фонтанами, каскадной лестницы и подпорных стен. Кроме того, в состав архитектурного комплекса входят памятники, имеющие самостоятельный статус объектов культурного наследия регионального значения: «Скульптура “Нимфа”» и «Скульптурная группа “Нежность”».

Приказом администрации Краснодарского края от 12 августа 2020 года ансамбль взяли под государственную охрану.

Специалисты управления установили, что ООО «СК “ИнжГеоКом”» проводит работы на объекте без необходимого разрешения. Компания, в свою очередь, данное обстоятельство не отрицает. Отсутствие разрешения также подтверждается договором генерального подряда, который был заключен в декабре 2020 года между АО «Санаторий “Волна”» (заказчик) и ООО «СК “ИнжГеоКом”» (генподрядчик).

Общество не обращалось в управление за разрешением на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Это стало причиной, по которой администрация Кубани подала иск в арбитражный суд.

«Требования истца являются законными и обоснованными, однако в процессе судебного разбирательства ответчик фактически выполнил исковые требования, получив соответствующие разрешения. При таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требований следует отказать, так как нарушенные права истца восстановлены»,— сказано в судебном документе.

В рамках дела кубанский арбитраж запретил компании проводить какие-либо работы в дворцово-парковом ансамбле. Однако отменил этот запрет в связи с отказом в удовлетворении иска.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

«Ъ-Сочи» направил запросы в ООО «СК “ИнжГеоКом”» и администрацию Краснодарского края с просьбой прокомментировать вынесенное решение, на момент сдачи материала ответы не получены.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что суд обоснованно отказал в иске, признав спор утратившим актуальность. «Истец не доказал, что работы, проведенные до оформления разрешений, причинили реальный ущерб объекту культурного наследия — нарушение носило процедурный характер. Продолжение процесса по формальному основанию (факту прошлого нарушения) не служило бы реальной защите памятника, а лишь затягивало спор»,— говорит он.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев также считает вывод кубанского арбитража обоснованным. «Глобально, это решение полностью соответствует сложившейся судебной практике по аналогичным спорам. Арбитражные суды неоднократно указывали, что если в ходе судебного разбирательства нарушение устранено и права истца восстановлены, это является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. Такой подход отражает принцип экономии судебных ресурсов и направлен на стимулирование добровольного исполнения обязательств»,— говорит эксперт.

В 2021 году ПАО «Группа ЛСР» приобрела 94,12% акций АО «Санаторий “Волна”» и 92,3171% акций АО «Пансионат “Кристалл”», сумма сделки не разглашалась.

В 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме компания подписала с властями Краснодарского края соглашение о восстановлении и модернизации санаторно-курортного комплекса «Волна» и пансионата «Кристалл». Первоначально общий объем инвестиций оценивали в 24 млрд руб. Впоследствии сумма выросла до 27 млрд руб. Из них 12 млрд руб. было направлено на «Кристалл», а 14,5 млрд руб. — на «Волну».

В пресс-службе «Группы ЛСР» «Ъ-Сочи» рассказали, что «ЛСР. Сочи» является техническим заказчиком работ по сохранению дворцово-паркового ансамбля санатория «Волна» и имеет все необходимые разрешения, выданные управлением. В компании отметили, что ООО «СК «ИнжГеоКом» получило разрешения в начале июля.

В конце января этого года глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что работы по реконструкции исторического здания «Волны» завершены на 70%. После реализации инвестпроекта номерной фонд санатория вырастет в три раза и составит 286 номеров. Открытие «Волны» запланировано на следующий год.

