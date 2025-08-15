У бурых медведей в зоопарке Екатеринбурга обновили вольеры

В Екатеринбургском зоопарке открыли обновленный комплекс вольеров для бурых медведей, сообщили в мэрии. Новыми жильцами вольеров стали пара тяньшанских и группа гималайских медведей.

На открытии присутствовал мэр Алексей Орлов. Он сообщил, что в этом году зоопарк отпразднует свое 95-летие, и рассказал об изменениях условий содержания животных. «За последние пять лет провели очень серьезную работу: новая кормокухня, вольер для белых медведей, новые вольеры для хищных птиц. И вот сегодня мы открываем вольеры для бурых медведей. Те условия, которые сегодня созданы для животных, соответствуют всем стандартам и им действительно комфортно. Мы будем и дальше развивать наш зоопарк — он этого заслуживает»,— подчеркнул господин Орлов. Ремонт вольеров выполнялся при финансовой поддержке администрации Екатеринбурга.

Новый комплекс для медведей включает шесть уличных вольеров и шесть внутренних берлог, предусмотрены технический коридор, помещение доготовочной и склад. Общая площадь комплекса составляет около 500 кв. м. Вольеры оборудованы автопоилками, бассейнами, укрытиями, а также живыми деревьями, канатами, бревнами, гамаками и игрушками. Все стены и полы выполнены из легко чистящихся материалов. Организация пространства уличных вольеров и декоративное оформление максимально приближено к условиям среды обитания животных.

Напомним, зоопарк занимался переустройством вольеров для медведей, чтобы он соответствовал требованиям и мог принять новых особей. В общей сложности на это требовалось 30 млн руб., но половину суммы зоопарк покрыл из собственного бюджета. В 2026 году директора зоопарка Светлана Прилепина попросила депутатов гордумы включить в бюджетные планы выделение средств на строительство вольера для амурских тигров. Общая стоимость проекта составляет 55,2 млн руб.

Ирина Пичурина