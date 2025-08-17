СКР возбудил уголовное дело в связи с аварией во время джип-тура в Сочи

В Сочи Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после сообщения о перевернувшемся автомобиле, в котором находились туристы. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст.238 УК РФ). Со ссылкой на соцсети пресс-служба сообщила, что в районе села Красная Воля во время джиппинга перевернулся автомобиль с туристами. Среди пассажиров есть пострадавшие. СКР по Кубани устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Вместе с тем прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку по факту ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства. По данным прокуратуры Кубани, 17 августа опрокинулся экскурсионный автомобиль УАЗ. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок. В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят законность организации джиппинга и безопасность при оказании услуг.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Краснодарского края, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля, а также четверо отдыхающих. Их доставили в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Дмитрий Холодный