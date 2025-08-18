Борьба за мир во всем Трампе

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Закончилась она поздней ночью по московскому времени, но в ее открытой части Дональд Трамп уже успел сказать, что, идет ли дело к миру, станет понятно через неделю-две.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома началась в 20:15 мск. Атмосфера была весьма дружеской. «Мне нравится»,— воскликнул Дональд Трамп, приветствуя Владимира Зеленского, указывая на его черный костюм — гораздо более формальный наряд, чем его привычная одежда военного образца. «Это лучшее, что у меня есть»,— не растерялся Владимир Зеленский. И поблагодарил президента США за поддержку, сообщив, что привез письмо первой леди США Мелании Трамп от своей супруги Елены.

В ходе 25-минутной открытой для СМИ части встречи оба лидера кратко затронули тему гарантий безопасности для Украины, которую ранее анонсировали как основной вопрос переговоров. Господин Трамп повторил, что говорить о вступлении Украины в НАТО они не будут, но Штаты предоставят Киеву «очень хорошую защиту, очень хорошие гарантии» безопасности. Их частью будет закупка вооружений у США, добавил Владимир Зеленский. После этого оба лидера скрылись за закрытыми дверями.

Отметим, что перед встречей с Дональдом Трампом Владимир Зеленский успел согласовать позиции с европейскими лидерами, прилетевшими в Вашингтон в качестве группы поддержки, в которой не оказалось президента Франции Эмманюэля Макрона — он опоздал на встречу, проходившую в посольстве Украины в Вашингтоне.

После двусторонней встречи Дональд Трамп напомнил, что Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины, и предложил европейским лидерам обсудить, что они готовы «делать по существу». В Белом доме была выставлена карта Украины с положением дел на текущий момент. Владимир Зеленский предупредил, что территориальные уступки будут обсуждаться уже на трехсторонней встрече с Владимиром Путиным.

Дональд Трамп намеревался созвониться с ним уже после переговоров в Белом доме — с учетом того что встреча с европейским «десантом» началась после 22:00 мск, звонок российскому лидеру должен был состояться уже поздней ночью. Идет ли дело к миру, по словам Дональда Трампа, станет понятно через одну-две недели.

Наталия Портякова