Вашингтонский час икс

Президент США Дональд Трамп 18 августа принимает в Вашингтоне президента Зеленского и группу европейских лидеров для обсуждения мирного плана по Украине, который он ранее согласовал на Аляске с президентом Путиным. Накануне переговоров Трамп предупредил Зеленского и его группу поддержки, что их прежние требования не отвечают новым реалиям и Киеву придется пойти на территориальные уступки, а также отказаться от членства в НАТО. Украинско-европейскому политическому десанту приходится делать выбор между неприятием позиции Трампа и конструктивным обсуждением условий своего участия в мирном процессе, включая согласование устраивающих все стороны гарантий безопасности. Итоги решающего для украинского урегулирования дня должны стать известны в ночь на вторник.

Фото: Daniel Torok / White House Президент США Дональд Трамп, возвращаясь с Аляски, позвонил украинскому лидеру и назначил ему на понедельник, 18 августа, встречу в Вашингтоне (на фото: в центре — спецпосланник Стив Уиткофф, справа — госсекретарь Марко Рубио)

Решающие переговоры по Украине, которые президент Трамп решил срочно провести 18 августа, после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске, собрали в Вашингтоне представителей лагеря, воюющего с Россией.

Изначально рассчитывавший ограничиться встречей только с президентом Зеленским и после нее решить, имеет ли смысл проводить в ближайшую пятницу, 22 августа, трехсторонний саммит лидеров США, России и Украины, президент Трамп в итоге был вынужден принимать еще и европейских лидеров. В числе внушительного десанта из Старого Света оказались британский премьер Кир Стармер, французский президент Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Заявив о готовности участвовать в американо-украинских переговорах в качестве третьей стороны, европейские сторонники Зеленского не скрывали намерений в последний раз навалиться на вашингтонского союзника всем евро-атлантическим миром. Главная задача состояла в том, чтобы попытаться обнулить или размыть новые договоренности, достигнутые на Аляске.

Однако, несмотря на численный перевес его оппонентов по Украине, Дональд Трамп сразу дал понять, что не уступит инициативу. Для этого американская сторона отклонила предложение трехсторонних американо-украинско-европейских переговоров, что, судя по всему, не могло не стать разочарованием для гостей Трампа.

Встречу с Зеленским — первый пункт программы большого переговорного дня в Вашингтоне — президент Трамп предпочел провести вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, участником предыдущей скандальной встречи в Белом доме, состоявшейся 28 февраля. Именно Вэнс играл в ходе той встречи роль «злого следователя» по отношению к украинскому лидеру.

В целом выбранный Белым домом формат новых переговоров лишил европейских гостей возможности участвовать в обсуждении мирного плана одновременно с украинским лидером и подстраховывать Зеленского в случае его ошибок.

«Высокопоставленный европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности из опасений разозлить Трампа, рассказал о настроениях паники в рядах европейских союзников. Столь быстрой организации встречи, подобной той, что намечена на понедельник, дипломат не видел со времен перед войной в Ираке»,— сообщила газета The New York Times.

Весьма символично, что общение с европейскими лидерами Дональд Трамп предпочел перенести на более поздний срок. После встречи с Зеленским была намечена церемония фотографирования с европейскими лидерами в Кросс-холле Белого дома. Только после этого начнется их многосторонняя, фактически итоговая встреча с Трампом, на которую приглашен и Владимир Зеленский.

Вторым принципиальным моментом игры на опережение Дональда Трампа стала его заранее сформулированная позиция, обозначившая дилемму Зеленского со всей остротой. «Президент Украины Владимир Зеленский может практически мгновенно прекратить войну с Россией — если захочет. Или же может продолжать сражаться. Вспомните, с чего все начиналось. Невозможно вернуть Крым, который был отдан Обамой (12 лет назад без единого выстрела)! И никакого ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Есть вещи, которые невозможно изменить!» — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Призыв прекратить конфликт «практически мгновенно» был сформулирован впервые, не оставляя Зеленскому пространства для маневра. Президент Трамп четко дал понять, что ему нужен быстрый результат, без бессрочного переговорного процесса.

Кроме того, Трамп открыто потребовал от Зеленского сделать то, на что тот упорно отказывался идти раньше,— признать неизбежность территориальных уступок России.

Рассуждая о том, как будет вынужден действовать в этой ситуации украинский лидер, газета The Washington Post накануне переговоров отмечала, что «в понедельник Зеленскому придется пройти по тонкой грани: постараться и не разозлить Трампа и при этом убедить его в непригодности его недавних предложений насчет прекращения украинско-российской войны».

«Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или принять быстрое соглашение о прекращении войны на Украине, заплатив катастрофическую цену уступки территорий за туманные гарантии безопасности. Это экзистенциальная дилемма, с которой сталкивается Зеленский, отправляясь в понедельник в Вашингтон на переговоры с президентом США. Сразу после саммита на Аляске с Владимиром Путиным Трамп оставил Зеленскому мало пространства для маневра»,— констатирует Bloomberg.

На этом фоне в европейской позиции накануне переговоров в Вашингтоне появились признаки возможного отхода от прежней жесткой позиции, исключавшей территориальные уступки России.

Так, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил признание Киевом утраты некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности Украине. «Страна в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения может признать, что она потеряла определенные территории, что они заморожены. Она не признает, что они под суверенитетом другого государства, но она признает, что она их потеряла в результате боевых действий. Это не противоречит международному праву»,— пояснил Макрон по итогам виртуальной встречи «коалиции желающих». Он указал на то, что считает такой сценарий возможным, если Украине будут предоставлены гарантии безопасности. По словам французского лидера, европейские политики в ходе визита в Вашингтон хотят добиться от президента Трампа конкретных деталей по поводу обеспечения гарантий безопасности для Украины,

В своем последнем заявлении, сделанном по итогам виртуального совещания 17 августа под председательством Великобритании, Франции и Германии, «коалиция желающих» подтвердила готовность направить многонациональные «силы сдерживания» на Украину по завершении боевых действий. «Члены коалиции подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы»,— сообщила канцелярия британского премьера Стармера.

Примечательно, что в коммюнике «коалиции желающих» применительно к конфликту на Украине отсутствует термин «перемирие». Таким образом, союзники прислушались к президенту Трампу, который 16 августа в телефонном разговоре с лидерами Европы заявил им, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое «часто не соблюдается».

При этом в рядах ключевых европейских союзников также нет полного единства.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на виртуальной встрече «коалиции желающих» выступила против инициативы президента Макрона по отправке на Украину европейского миротворческого контингента.

Как сообщила газета Corriere della Sera, Эмманюэль Макрон настаивает на прямом вмешательстве европейских стран для защиты Украины с использованием военных контингентов. В свою очередь, Джорджа Мелони продолжает продвигать концепцию о гарантиях для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне, считая идею европейского миротворческого контингента несостоятельной.

«У России 1,3 млн солдат: сколько нам следует отправить, чтобы справиться с задачей? Если один из наших солдат погибнет, мы сделаем вид, что ничего не произошло, или нам следует отреагировать?» — вступила в полемику с французским президентом итальянский премьер. По ее словам, которые приводит Corriere della Sera, в ходе встречи с президентом Трампом европейские лидеры не должны идти наперекор главе Белого дома, чтобы не позволить Трампу «захватить сцену» и «заставить замолчать Зеленского и всех остальных лидеров».

Итоги решающих для украинского урегулирования переговоров должны стать известны в ночь на вторник.

Сергей Строкань