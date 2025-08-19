«Аэрофлот» за месяц перевез 17,8 тысячи пассажиров между Москвой и Геленджиком

Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 17,8 тыс. пассажиров за первый месяц работы возобновленного авиасообщения между Москвой и Геленджиком, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В связи с высоким спросом авиакомпания постепенно увеличивала частоту полетов. После старта с одного рейса в сутки, с 1 августа были установлены два рейса ежедневно, а с 8 по 12 октября количество рейсов достигло трех в сутки. До 25 октября перевозчик выполняет по два рейса ежедневно.

Полеты обслуживаются самолетами Airbus A320/321 с пассажировместимостью на 183 кресла. Показатель заполняемости рейсов составил 96%.

Возобновление регулярного сообщения стало возможным после снятия ограничений с работы аэропорта Геленджика, действовавших с начала специальной военной операции. При этом ряд южных аэропортов, включая Анапу, Краснодар и Симферополь, продолжают оставаться закрытыми для регулярных пассажирских перевозок.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что аэропорт Геленджика возобновил работу 10 июля после перерыва с февраля 2022 года. Минтранс РФ подтвердил возобновление пассажирских перевозок, а Росавиация уточнила, что полеты будут выполняться с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Гендиректор аэропорта Иван Таранченко заявил, что на начальном этапе планируется принимать до трех регулярных рейсов в сутки. Подготовка к запуску ведется совместно с правоохранительными органами с акцентом на обеспечение безопасности.