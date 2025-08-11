Объем выданных кредитов на ИЖС в Ростовской области вырос в 1,6 раза

В июле 2025 года объем выданных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Ростовской области увеличился в 1,6 раза и составил около 300 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Банка ДОМ.РФ.

По данным аналитиков, в прошлом месяце спрос на ИЖС был рекордным – больше, чем в среднем с начала года в 2 раза. Самое большое количество сделок проведено по «Семейной ипотеке» – 79%, объем кредитов по госпрограмме для семей с детьми увеличился к июню в 1,6 раза.

На втором месте по популярности оказалась «Дальневосточная ипотека» — 17%, рост объема выдач на 15%. Еще 5% клиентов взяли кредит по программе для ИТ-специалистов, отметили в банке.

Чаще всего кредиты на строительство домов брали в Подмосковье (около 1 млрд руб., рост по сравнению с июнем в 1,6 раза), Краснодарском крае (почти 600 млн руб., в 2 раза), и Приморском крае (500 млн рублей, сопоставимо с показателем предыдущего месяца).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что в конце первого полугодия 2025 года в регионе объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам составил 3,6 млрд руб. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

