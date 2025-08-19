Глава СКР потребовал возбудить дело против краснодарского застройщика

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту возможного мошенничества со стороны краснодарского жилищно-строительного кооператива «Школьный». Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Поводом для вмешательства главы ведомства стала жалоба местной жительницы, которая в 2019 году заключила договор с ЖСК на приобретение квартиры в поселке Краснодарский. После остановки строительства в 2020 году женщина не смогла вернуть свои средства, как и другие члены кооператива. Многочисленные обращения пострадавших в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в июле 2025 года в Краснодаре заключили около 1,6 тыс. сделок по покупке квартир в новостройках, что на 32% больше, чем месяцем ранее.