Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР потребовал возбудить дело против краснодарского застройщика

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту возможного мошенничества со стороны краснодарского жилищно-строительного кооператива «Школьный». Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Поводом для вмешательства главы ведомства стала жалоба местной жительницы, которая в 2019 году заключила договор с ЖСК на приобретение квартиры в поселке Краснодарский. После остановки строительства в 2020 году женщина не смогла вернуть свои средства, как и другие члены кооператива. Многочисленные обращения пострадавших в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в июле 2025 года в Краснодаре заключили около 1,6 тыс. сделок по покупке квартир в новостройках, что на 32% больше, чем месяцем ранее.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все