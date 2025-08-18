Продажи новостроек в Краснодаре выросли на треть за месяц

В июле 2025 года в Краснодаре заключили около 1,6 тыс. сделок по покупке квартир в новостройках, что на 32% больше, чем месяцем ранее. Об этом рассказали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

Общая площадь реализованного жилья в Краснодаре за июль составила свыше 69,1 тыс. кв. м — на треть выше июньского показателя. Объем нераспроданных квадратных метров сократился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,7% относительно июля 2024 года.

По количеству заключенных сделок Краснодар занял четвертое место среди городов-миллионников наравне с Екатеринбургом. Лидирует Москва с 6,2 тыс. сделок (рост на 15%), второе место у Санкт-Петербурга — 2,6 тыс. (рост на 17%).

В целом по городам-миллионникам количество сделок с новостройками в июле увеличилось на 17,8% и превысило 19 тыс. квартир. При этом объем нераспроданных квадратных метров у застройщиков снизился на 2%, а за год вырос на 3,5%.

«Положительная динамика в июле связана не только с активной маркетинговой политикой девелоперов, но и с началом цикла снижения ключевой ставки»,— прокомментировал Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость.

По словам руководителя сервиса «Пульс продаж новостроек» Артема Советникова, на рынке действуют несколько факторов: сезонный рост активности после летнего спада, постепенное увеличение доли ипотечных сделок и снижение ставок по депозитам. Во многих городах отмечается ускорение темпов сделок, лидерами также становятся регионы с менее высокими показателями в начале года. Жителей к покупке недвижимости подталкивают ожидание дальнейшего удешевления кредитов и возвращение покупателей к решению жилищных задач.

Алина Зорина