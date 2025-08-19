Минприроды подтвердило слив нечистот в ручей в Батайске

Специалисты Минприроды подтвердили факт слива нечистот в ручей Быстрый на территории Батайска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О сливе сточных вод в соцсетях рассказали очевидцы и попросили принять меры к нарушителям.

Чтобы предотвратить загрязнение городской территории неочищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами, публикация была направлена в административную инспекцию Ростовской области для рассмотрения и принятия мер.

Кроме того, специалисты Минприроды направили публикацию местных жителей в администрацию Батайска — для обследования ручья на всем его протяжении и ликвидации выявленных нарушений

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», подобные сбросы сточных вод были обнаружены в реке Кизитеринка в Ростове-на-Дону.

Наталья Белоштейн