Минприроды подтвердило сброс сточных вод в реку Кизитеринка в Ростове-на-Дону

В Первомайском районе Ростова-на-Дону специалисты обследовали уровень загрязнения реки Кизитеринка. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Представители министерства, администрации города и сотрудники «Ростовводоканал» изучили состояние ливневого коллектора и канализационных сетей в районе улицы Туполева. С помощью безвредного красителя были зафиксированы неочищенные сточные воды с характерным запахом канализации.

«Это свидетельствует о том, что источником поступления хозяйственно-бытовых вод в р. Кизитеринка, предположительно, являются стоки в канализационные сети», — говорится в сообщении ведомства.

Место попадания бытовых вод в ливневую канализацию определяется.

Константин Соловьев